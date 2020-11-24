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KTAMS: “Metal-İş Sendikası’nın ‘emek ve demokrasi mücadelesini’ selamlıyoruz”

KTAMS: “Metal-İş Sendikası’nın ‘emek ve demokrasi mücadelesini’ selamlıyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Birleşik Metal-İş Sendikası’nın “emek ve demokrasi mücadelesini” selamladıklarını ifade etti.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Birleşik Metal-İş Sendikası’nın “emek ve demokrasi mücadelesini” selamladıklarını ifade etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu’na gönderdiği dayanışma mesajında, “Sendikal haklarınızın tanınması talebiyle başlatmış olduğunuz yürüyüşün engellenerek sendika yöneticilerinin ve üyelerinizin tutuklanmasını şiddetle kınarız. Demokrasi düşmanı, faşizm heveslisi yönetimlerin; emekçilerin ve halkın gücü karşısında yıkılmaya mahkum olduğu gerçekliğini hatırlatırız. En içten dayanışma duygularımızla emek ve demokrasi mücadelenizi selamlarız.” ifadelerine yer verdi.

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