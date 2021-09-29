KTAMS: LAÜ’ye sınavsız, münhalsiz, yönetmeliğe aykırı istihdamlar yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı sözleşmeli personel istihdamları yapıldığını açıklayan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk’ün, sadece uzmanlık gerektiren alanlarda yapılabilecek ‘sözleşmeli personel istihdamını’, kendisine özel sekreter ve şoför almakta kullandığını savundu.

KTAMS’dan yapılan açıklamada, rekabeti ortadan kaldıran, özellikle bölge halkının adalet duygusunu zedeleyen, haksız, eşitliksiz ve hukuka aykırı bu istihdamların bir an önce iptal edilmesi istendi.

KTAMS’ın açıklaması şöyle:

“Bugün basında yer alan haberlere ve sonrasında edindiğimiz bilgilere göre, sendikamızın örgütlü bulunduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı sözleşmeli personel istihdamları yapılmıştır.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, fırsat eşitliğine aykırı ve kişisel tercihlerle yapılan istihdamlar, her alanda adalet ve eşitlikten yana olan sendikamızın kırmızı çizgisidir.

Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk’ün, sadece uzmanlık gerektiren alanlarda yapılabilecek ‘sözleşmeli personel istihdamını’, kendisine özel sekreter ve şoför almakta kullanması kabul edilemezdir.

Kaldı ki, şoför ve sekreterlik gibi alanlar, okulun hiçbir alanında sözleşmeli olarak istihdam edilemez.

Üstelik bu istihdamlar, geçmiş Mütevelli Heyetlerinin almış olduğu kararlara ve yürürlükteki Yönetmeliğe de aykırıdır.

Ayrıca konunun sadece Enver Öztürk ile sınırlı olmadığı açıktır ve bu kararın alınmasıyla ilgili tüm Mütevelli Heyeti sorumludur.

Rekabeti ortadan kaldıran, özellikle bölge halkının adalet duygusunu zedeleyen, haksız, eşitliksiz ve hukuka aykırı bu istihdamların bir an önce iptal edilmesi elzemdir”.