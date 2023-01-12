KTAMS: “Kitabet memuru eksikliğini giderin”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), birçok Bakanlık ve dairede kitabet memuru eksikliği olduğundan dolayı sorunun çözümü için hükümete süre verdi.

Açıklama, “Hükümeti uyarıyoruz! Yazılı sınavı yapılan kitabet kadrosu ile ilgili 20 Ocak Cuma gününe kadar yüze yakın kadro artırımına gidilmediği takdirde takvimlendirmiş olduğumuz şekilde grevlerimizi gerçekleştireceğimizi duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Birçok Bakanlık ve dairede kitabet memuru eksikliği olmasına ve yüz kişilik kitabet kadrosu boş olmasına rağmen UBP-DP-YDP Hükümeti liyakata dayalı istihdam yapmak yerine partizanca istihdamlar yaparak yasaya aykırı bir şekilde asıl ve sürekli kadro görevlerini geçici işçi ve mevsimlik işçiler eliyle yürütme yolunu tercih etmektedir.

Kamu Hizmeti Komisyonu IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için üç kişilik münhal ilan ederek 16 Ekim 2022 tarihinde yazılı sınavlarını 8 Kasım tarihinde de mülakatlarını gerçekleştirmiştir.

Yüzlerce kitabet kadrosu boş olmasına ve sınavda başarılı olan yüzlerce gencimiz olmasına rağmen ne yazık ki UBP-DP-YDP Hükümeti inatla arka kapıdan istihdam siyasetini sürdürmektedir.

Sendikamız IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun 100 kişi artırılarak yapılan yazılı sınav sonucuna göre fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı istihdam yapılması için Personel Dairesine yazılı talepte bulunmuş, bunun yanında eylemler yapmış olmasına rağmen Hükümet bu konuda hala somut bir adım atmamıştır.

Kamuda etkinlik ve verimliliğin sağlanmasının en önemli koşullarından biri olan liyakata dayalı istihdam ne yazık ki UBP-DP-YDP Hükümetinin yönetim anlayışında hiçbir zaman yer bulmamıştır. Kendi koltuklarını korumak için kamuya partizanca istihdam aracını pervasızca kullanmışlar ve kullanmaya devam ediyorlar.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavlarda başarılı olan kişilerin ihtiyaç olan dairelere atanması yerine Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde kendi yandaşlarını, danışman, geçici işçi ve mevsimlik işçi adı altında istihdam ederek gayrıyasal bir şekilde asıl ve sürekli görevlerde çalıştırılıyor.

Her alanda olduğu gibi kamuya yapılacak istihdamlarda, üst kademe yöneticisi atamalarında, nakillerde, görevlendirmelerde devlet imkanlarını kendi siyasi emelleri için kullanan UBP-DP-YDP zihniyeti, kamu hizmetlerinin kalitesinin her geçen gün daha da düşmesine neden olmaktadır. Bu zihniyetin halkımıza hizmet gailesi yoktur. Bunların tek gailesi kendi siyasi emelleridir.

Hükümeti uyarıyoruz! Yazılı sınavı yapılan kitabet kadrosu ile ilgili 20 Ocak Cuma gününe kadar yüze yakın kadro artırımına gidilmediği takdirde;

23 Ocak Pazartesi Güzelyurt Mahkemelerde

30 Ocak Pazartesi Çalışma Dairesi Engelliler Biriminde

6 Şubat Pazartesi Sosyal Hizmetler İskele Şubesinde

13 Şubat Pazartesi Lefkoşa Kaymakamlığında

Yukarıda takvimlendirmiş olduğumuz şekilde grevlerimizi gerçekleştireceğimizi duyururuz.”