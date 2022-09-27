Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda 25 yıl ve üzeri hizmeti olan üyelerine onur plaketi verecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yaptığı açıklamaya göre, kamuda 25 yıl ve üzeri hizmeti olan üyelerine onur plaketleri, bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa’da Hidden Garden’da düzenlenecek etkinlikle takdim edilecek.