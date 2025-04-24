KTAMS: “Ek çalışma ödenekleri 4 ay gecikti, Maliye Bakanlığı açıklama yapmalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Yasası'na göre en geç bir ay içinde ödenmesi gereken ek çalışma ödeneklerinin dört aydır yatırılmadığını belirterek, Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Açıklamasında, uzun süredir ödemeleri üç ay geriden yapan Maliye Bakanlığı’nın bu yıl dördüncü aya girilmesine rağmen hala ödeme yapmadığını dile getiren Bengihan, Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle geç yapılan ödemelerin kamu çalışanlarının alım gücünü ciddi şekilde erittiğini kaydetti.

“Kamu çalışanlarının sosyal hayatlarından fedakarlık yaparak, ortaya koyduğu özverili çalışmalarının karşılığının gününde ödenmesi esas olmalıdır” diyen Bengihan, ek çalışma ödeneklerinin akıbetiyle ilgili Maliye Bakanlığı’nın derhal açıklama yapmasını istedi.