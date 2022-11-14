KTAMS 66’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 66’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda saat 13.30’da başlayan etkinliğe KTAMS yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Sinevizyon gösterisi ile başlayan etkinlikte, KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan açılış konuşması yaptı. Ardından, Grup Soli müzik dinletisi sundu ve kokteyl düzenlendi.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan konuşmasına, İstanbul’da dün meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı.

Sendikanın kuruluşunu anlatan Bengihan, bugünlere gelinmesine katkı sağlayanları saygı ve özlemle andı.

“Sendikamız barış, demokrasi ve emek mücadelesinde her zaman ön saflarda olmuştur” diyen Bengihan, KTAMS’ın üyelerinin hak ve menfaatlerinin yanı sıra toplumsal meselelere de duyarlılık gösterdiğini vurguladı. Bengihan, KTAMS’ın özel sektör çalışanlarının çalışma koşulları ve asgari ücretle ilgili de eylem yaptığını ve baskı unsuru olduğunu söyledi.

Yeni verilen yurttaşlıklar ve fırsat eşitliğine aykırı olduğunu savunduğu bazı istihdamları da eleştiren Bengihan, KTAMS’ın birçok haksızlığa karşı dava açtığını anlattı.

“Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı Yasa ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi adına da sendikaların sergilediği kararlı duruş sayesinde yetkililerle bir protokol imzalandığını hatırlatan Bengihan, bu sayede Yasa mağdurlarının maaşlarında birtakım düzenlemeler yapıldığını ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

“Daha gidecek çok yolumuz ve görecek güzel günlerimiz var”

Bengihan, sendikanın mazaretler üretmediğini ve her zaman sokakta ve üyelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, KTAMS’ın bugün en çok üyeye sahip, ülkenin en büyük sendikası olduğunu aktardı ve “Sendikamıza güvenen, destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

Bengihan sözlerini, “Hükümet edenler bilmelidir ki, sendikamız tüm zorluklara karşı gelebilecek güce, baskılara dayanacak sabra ve tecrübeye, faşizme geçit vermeyecek yürekli üyelere sahiptir… Daha gidecek çok yolumuz ve görecek güzel günlerimiz var” diyerek son verdi.