KTAMS 38. Olağan Genel Kurul’u tamamlandı: Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 38’inci Olağan Genel Kurul’u tamamlandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Genel Kurul’da Yönetim ve Onur Kurulu şu üyelerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Güven Bengihan, Serman Yiğit, Gökhan Tozan, Çağın Oytaç, Muzaffer Sevim, Şaziye Şaban, Mehmet Oytam, Emete Taşkan, Ülfet Kral, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Fırat Başpınar, Cemal Tunçbel, Osman Onbaşı, Özge Asker Özel, Engin Kürşat, Asya Derya Erensoy, Yaşar Göksu, Ahmet Uzun, Nilay Doğu, Hasan Özkan, Fulden Serinsu, S. Kemal Alagöz, Gürcan Kızıler, Gözde Ermetal Karadeniz, Necip Basmaz, Hasan Alkaya, Devrim Bozat.

Onur Kurulu: Ahmet Kaptan, Filiz Tayfun, Ahmet C. Musaoğulları, İbrahim Solmazcan, İsmail Aliusta.”

Açıklamada ayrıca, Genel Kurulda KTAMS’ın tüzüğü ve temel ilkeleriyle örtüşen üst örgütlere (Konfederasyon-Federasyon) kurucu üye ve/veya üye olması yönündeki karar tasarısı ve tüzük değişikliklerinin delegeler tarafından oylanarak kabul edildiği de kaydedildi.