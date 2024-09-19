KSTÜ davası: Öğrenciler, "acente aracılığıyla kaydoldukları" iddiasını reddetti

Serap ŞAHİN

KSTU soruşturmasında yargılanan Serdal Gündüz ve Amir Shakerifard’ın tahkikat duruşmasında Mahkeme, “Cyprus in Study” isimli öğrenci acentesi aracılığıyla okula getirildiği belirtilen listede adı geçen 5 öğrenciyi tanık olarak dinletti.

Öğrenciler herhangi bir acente aracılığıyla okula kayıt olmadıklarını, okulun web sitesinden ön başvuru yaptıklarını belirttiler.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ile birlikte devam eden tahkikat duruşması (PI) için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme tahkikat duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 24 Eylül Salı gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca ve Asiye Yetkiner hazır bulundu.

“Okula yüz yüze görüşerek kayıt oldum”

Tahkikat duruşmasında Mahkemenin bugün dinlettiği üçüncü tanık olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü öğrencisi Berfin Dilan Çetinkaya oldu.

Tanık Çetinkaya, okula 3 yıl önce yüz yüze görüşerek kayıt olduğunu, kayıt yaptırırken hiçbir öğrenci acentesinden yardım almadığını şu anda son sınıf öğrencisi olduğunu mahkemeye aktardı. Tanık Çetinkaya, “Study in Cyprus” isimli öğrenci acentesini ilk defa duyduğunu söyledi.

“Bireysel başvuru yaptım”

Duruşmanın dördüncü tanığı okul öğrencilerinden ve yine diş hekimliği bölümünden olan Didem Bozkurt da İddia Makamı’nın sorularını yanıtladı. Tanık Bozkurt, okula 2022 yılında okulun web sitesinden online olarak başvuru yaptığını ve 2023 yılında eğitime başladığını söyledi. Tanık Bozkurt, “ Herhangi bir öğrenci acentesinden yardım almadım, bireysel başvuru ile kayıt oldum.” dedi.

Sanık Avukatı Doğa Zeki, Tanık Bozkurt’a yanlış hatırlayıp hatırlamadığını sordu, okulun online başvuru için bir platformu olmadığını iddia etti. Tanık Bozkurt, ön başvurunun siteden yapıldığını kendisinin de bu şekilde başvurduğunu daha sonra KSTU’da eğitim gören arkadaşı aracılığıyla whatsappa üzerinde. onay mektubu geldiğini ve okula ödeme yaptığını söyledi.

“Okulun web sitesinden başvuru yaptım”

Duruşmanın beşinci tanığı okulun diş hekimliği bölümünde okuyan Berk Şarlak da 2021-2022 dönemi için kayıt olduğunu söyledi. Bir arkadaşı vasıtası ve tavsiyesi üzerine okulun web sitesinden kayıt olduğunu belirten Tanık Şarlak, herhangi bir öğrenci acentesinden yardım almadığını belirtti.

Tanık Şarlak, yaptığı online başvurudan sonra Serdal Gündüz’den mail geldiğini mahkemeye aktardı.

“Online başvuru yaptım”

Altıncı Tanık Muhammet Yıldız da okulda diş hekimliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi, online başvuru yaptığını mahkemeye aktardı.

“Okula online başvuru yaptım onaylanınca evraklarımla okula gelip kayıt oldum. Öğrenci acentesinden yardım almadım.” ifadelerini kullanan Tanık Yıldız, söz konusu acente ismini ilk defa duyduğunu belirtti.

“Yatay geçiş yaptım”

Yedinci Tanık Ruhşen Abdurrahman Iğın da okula 3 yıl önce yatay geçiş yaptığını, okula mail atarak başvuru yaptığını söyledi.