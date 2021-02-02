'Kriz masası’ gündemli toplantı yarına ertelendi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Kriz Masası” ile krizin ve salgın sürecinin birlikte yönetilmesi önerisi ile Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti başkanlarının bugün yapacağı toplantı yarına ertelendi.

Toplantının, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temaslarda bulunacağı ve yoğun program nedeniyle Başbakan Ersan Saner tarafından ertelendiği öğrenildi. Parti başkanlarına dün akşam Başbakan Saner tarafından aranarak, bilgi verildi.

Toplantının yarın saat 10.00’da Başbakanlık’ta yapılması planlanıyor.