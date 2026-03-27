“Kriz geldi… Topyekûn birlikte hareket etmek zorundayız”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, mevcut ekonomik krizin daha önce yaşanan hiçbir krizle benzerlik taşımadığını belirterek, sürecin sanıldığından çok daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Çağıner, krizin “gelmekte olan” bir durum olmadığını vurgulayarak, “Kriz şu an bizi vurdu ve ekonomik olarak tahribatını göstermeye başladı. Ancak henüz tam etkisini hissetmiş değiliz” dedi.

Ekonomideki daralmanın ve pahalılığın henüz tam anlamıyla hissedilmemesinin, toplumda yanlış bir algı yarattığını ifade eden Çağıner, bu durumun karar alma süreçlerini geciktirdiğine dikkat çekti. “Fikir yürütmek için hâlâ zamanımız varmış gibi düşünüyoruz, hatta protesto eylemleri planlayabilecek bir alan olduğunu sanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm ve otelcilik sektörünün krizden ilk etkilenen alanların başında geldiğini kaydeden Çağıner, gerekli ve gerçekçi önlemler alınmaması halinde işsizliğin hızla artacağı uyarısında bulundu.

Çağıner, “Ekonomik daralma o kadar hızlı olacak ki hepimiz şaşıp kalacağız. Bu bir uyarıdır” dedi.

Açıklamasında tüm kesimlere çağrı yapan Çağıner, mevcut durumun doğru analiz edilmesi ve gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, “Başta iktidar olmak üzere muhalefet, ekonomik örgütler ve sivil toplum kuruluşları sorumluluk almalı. Topyekûn birlikte hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.