Hükümet yarın görüşecek, kararını sendikalara bildirecek

Lema GÖZAY

32 sendika temsilcisi ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın görüşmesi tamamlandı.

Toplantının gündeminde, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, hayat pahalılığı ödeneği hesaplamasından “konsolide” ifadesinin çıkarılması yönündeki yasa tasarısı konusu bulunuyordu.

Toplantı sonrası sendikalar adına açıklamada bulunan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Bakan Özdemir Berova’nın bu konuda tek başına yetkili olmadığını, mensubu olduğu partisi ve hükümetin büyük ortağı olan UBP Grubu ile yarın gerçekleştireceği görüşme sonrası geri dönüş yapacağını söylediğini kaydetti.

Bıçaklı, söz konusu tasarının geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde ‘askıya’ alınan süresiz grev ve eylemlilik sürecinin yeniden başlayacağını ifade etti.

Bıçaklı, yarınki görüşmede olumlu sonuç çıkmasını ümit ettiklerini belirtirken, “Biz toplantıda söyledik, onlar yoluna devam edecekse aynı şekilde aynı mantıkla biz de yolumuza devam edeceğiz” ifadeleriyle hükümetin tavrında değişiklik olmaması halinde askıya aldıkları genel greve devam edeceklerini vurguladı.

Sendikalar, söz konusu tasarının geri çekilmesini, aksi halde ‘askıya’ alınan süresiz grev ve eylemlilik sürecinin yeniden başlayacağını açıklamış durumda.

Toplantı öncesi basına kısa bir açıklama yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, sendikalarla gerçekleştireceği toplantıda “gelinen son aşamayı” değerlendireceklerini, yarın sabah saat 09.30’da ise koalisyon ortaklarının Meclis’te bu konuda bir toplantı yapacağını belirtti.

Berova, “Yarın gerçekleşecek toplantı akabinde iktidarın nasıl bir yol haritası izleyeceğinin belirleneceğini” ifade etti.

Sendikalar adına açıklama yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı ise toplumun, bu toplantıdan bir sonuç beklediğine dikkat çekti, eğer bütçe açığı kapatılmak isteniyorsa; önce Cumhurbaşkanı, Başbakan, müsteşar ve müdürler, partizan istihdamlar konularında adımlar atılması gerektiğini, “sıranın en son emekçiye gelmesi gerektiğini” ifade etti.

Bıçaklı, “Bizim tavrımız net. Tasarının geri çekilmesini istiyoruz. Derdimiz kavga etmek değil; vatandaşın alım gücünü korumak ve geliştirmek” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise soru üzerine, “Ortaklaşma demek, bir tarafın her şeyi bırakarak karşı tarafın tüm isteklerine ‘kabul’ demesi anlamına gelmez” diyerek, hükümetin tasarı konusunda geri adım atmayacağına dair mesaj verdi:

“En büyük derdimiz sürdürülebilirliktir. Bu çerçevede sonsuz kaynaklara sahip değiliz. Elbette sendikaların bizimle aynı hassasiyeti paylaşırken, üyelerinin haklarının maksimum oranda koruması isteği işin doğalı. Ortak noktaya ulaşılabilir mi sorusunun cevabını birazdan konuşacağız. Ortaklaşma demek, bir tarafın her şeyi bırakarak karşı tarafın tüm isteklerine ‘kabul’ demesi anlamına gelmez” dedi.

32 sendika, hayat pahalılığı ödeneği hesaplamasından “konsolide” ifadesinin çıkarılması ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası ile ilgili tasarının geri çekilmesi amacıyla önceki hafta süresiz grev ilan etmişti.

2 gün süren grev ve eylemlilik sürecinin ardından hükümet, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nda değişiklik ön gören tasarıyı geri çekeceğini, hayat pahalılığı konusunda ise sendikalarla görüşerek adım atacağını açıklamıştı.

Sendikalar ise hayat pahalılığı konusundaki tasarının geri çekilmesi dışında hiçbir anlaşmaya yaklaşmayacaklarını belirterek, geri adım atılmaması halinde ‘askıya’ alınan süresiz grev ve eylemlilik sürecinin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Toplantıda, çalışanların lehine bir gelişme olmaması durumunda Sivil Havacılık da dahil her yerde süresiz grev yapacaklarını, yasak gelse bile tanınmayacağını defatle söyledik” dedi.

Bengihan, hükümetin uzlaşma niyeti olmaması durumunda haklarını korumak için süresiz grevin her yerde devam edeceğini söyledi.

Bengihan, “Bu masada ya uzlaşacağız ya uzlaşacağız, başka çare yok. Dönüm noktasındayız. Bundan geri adım yoktur. Başarının bedelini bir gün ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler” İfadelerini kullandı.