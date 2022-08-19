“Kripto para hesaplarında parayı teslim aldı, aynı anda bir hesaba aktarıldı”

Ülkeye tasarrufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi ile paralardan 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim aldığı ileri sürülen Ökkeş Taş, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın Kripto hesaplarında parayı teslim aldığı tarihlerle örtüşen toplamda 39 milyon Euro’luk bir giriş yapıldığını ve aynı anda bir hesaba aktarıldığını ayrıca suç geliri olduğuna inanılan paranın bu şekilde aklandığına inandıklarını anlattı.

Tayiş ailesinin H.K. isimli bir çalışanının da yurt dışına kaçtığı bilgisi aldığını kaydeden polis, tahkikat başlattıklarını ifade etti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olguları aktardı.

Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos saat 21.31'de Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Selim Tayşi'nin yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görülerek tahkikat yapıldığını söyledi.

31 Temmuz’da 500,000 Euro'luk 'İş Kurmak Amaçlı' ve 1 Ağustos’ta ise 600,000 EURO' lik "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Selim Tayşi’nin KKTC' ye beyan ettiği bu paraların akıbeti ile ilgili makul bir izahat vermeyerek, “Para Kambiyo Yasasına ve 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Ettiğini” polis tarafından mahkemede aktarıldı.

Polis, 9 Ocak 2022-14 Temmuz 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan Selim Tayşi’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket” suçlarından halen tutuklu bulunan babası Selim Tayşi’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanı’nda Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek ülkeye toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti.

Gönüllü ifade verdi

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 300 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının açık ifade verip, Selim Tayşi’yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı.

“H.K isimli çalışanın yurtdışına çıkış yaptığına dair tahkikat başlatıldı”

Polis, baba-oğul iki zanlının birçok kez giriş çıkış yaptığını ve Türkiye’den çıkışlarında toplam 30 milyon Euro’yu beyanlarının bulunduğunu mahkemeye aktardı. Selim Tayşi’nın oğlunun da KKTC’ye birçok kez giriş çıkış yaptığını ve Türkiye’den çıkışlarında ciddi miktarda para beyanları yaptığını belirten Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın H.K isimli çalışanının baba-oğlu havalimanından şirketinin araçlarıyla aldığını anlattı. Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın yardımıyla H.K isimli çalışanın yurtdışına çıkış yaptığına yönelik bilgi aldıklarını ve bu yönde de tahkikat başlattıklarını belirtti.

“39 milyon Euro aynı anda bir hesaba aktarıldı”

Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın Kripto hesaplarında parayı teslim aldığı tarihlerle örtüşen toplamda 39 milyon Euro’luk bir giriş yapıldığını ve aynı anda bir hesaba aktarıldığını ayrıca suç geliri olduğuna inanılan paranın bu şekilde aklandığına inandıklarını anlattı.

“Paranın akıbeti araştırılıyor”

Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, söz konusu paranın akıbetinin araştırıldığını, terör veya suç örgütlerinden birine ait olup, olmadığının araştırıldığını belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“3 gün tutuklu kalacak”

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.