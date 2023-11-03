Kreşin sahibi ve bir bakıcı daha mahkemeye çıkarıldı 

Lefkoşa’da Altın Elma isimli kreşte süt içirildikten sonra fenalaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Ayla Aydın isimli bebeğin hayatını kaybetmesiyle kreşin sorumluları ve tutuklu olan bakıcı hakkındaki davanın seyri değişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “İnsan Hayatına Zarar Veren İhmalde Bulunma”, “Başka Birinin Bakım ve İdaresini Üslenen Kişinin Sorumluluğunu İhmal Etmesi” ve “Çocuk Yasasına Aykırı Harekette Bulunmak” suçlamalarıyla yargılanan kreşin sahibi ve müdürü olan A.G., bakıcı E.G. ve çocuğa süt içiren B.N.E. Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Savcı Behrat Mavioğlu, davayla ilgili gelişme olduğunu, sanıklara yeni dava okunacağını, bu nedenle Başsavcılığın mevcut davaları geri çektiğini belirtti.

Yargıç Jale Ergüden, sanıklar hakkındaki mevcut davalar hakkında takipsizlik kararı vererek, geri çekilmesine emir verdi.

Ne olmuştu?

Ortaköy’deki kreşte, 26 Nisan tarihinde Ayla bebeğin süt içtikten sonra solunumu durmuştu.

Yaşanan olayın ardından bebeğe süt içiren B.N.E. tutuklanmıştı.

Zanlının ülkede kaçak yaşadığı ve bakıcılık yapmaya haiz olmadığı tespit edilmişti.

Bakıcı cezaevinde

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu işletmecinin üç aydır çalıştığını belirtmesine rağmen iki yıldır kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirmişti.

Zanlı 10 Mayıs 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Diğer iki zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.