“Krep alma bahanesi ile kandırdı, kucağına alıp kaçırmaya çalıştı”

Gönyeli Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali’nde, festival alanında 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırarak kaçırmak isteyen zanlı A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin detaylarını anlatan polis çavuşu Mustafa Mahan, 22 Ekim tarihinde

20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli’de, belediye bulvarı üzerinde düzenlenen festivalin alanında adada öğrenci olarak bulunan Filistinli A.A’nın 3 yaşındaki kız çocuğu E.D’ye krep alacağı gerekçesi ile kandırıp, kucağına alıp festival alanı dışarısına çıkarmaya çalıştığını ve festival alanındaki görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

3 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istedi, tutuklandı