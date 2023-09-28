Güneyde Ağustos ayında toplam kredi miktarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak Ağustos ayındaki kredi miktarının 8.5 milyon Euro arttığını, Temmuz ayında ise kredilerin 100.3 milyon Euro azaldığını yazdı.

Mevduatların ise üst üste ikinci ayında da azaldığını yazan gazete, mevduatlarda 175.5 milyon Euro şeklinde düşüş gözlemlendiğini belirtti.