Kredi kartı bilgilerini aldı, sahtekarlıkla para temin etti: 18 ay hapislik

Pompacı olarak çalıştığı petrol istasyonunda müşterilere ait kredi kartı bilgilerini alarak sahtekarlıkla para temin eden sanık Syed Farhan Shah, 18 ay hapis cezası aldı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket suçlarından yargılanan Syed Farhan Shah, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Kâtip açıkladı. Kâtip, sanığın mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Hatırlanacağı üzere, 24 Aralık 2021 ila 14 Ocak 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu sanık Syed Farhan Shah, müşterilerin kart bilgilerini ve güvenlik şifrelerini alarak sahtekarlıkla para temin etmişti.

Sanık, söz konusu petrol istasyonuna gelen müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdikleri kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart hamillerinin bilgisi ve rızası olmadan kredi kartı bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin etmişti. Sanık, internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girip 8 farklı kişinin kredi kartlarından sahtekarlıkla 7 bin 725 TL harcama yapmıştı.