“Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı geri çekilmeli…”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) Kimya Mühendisleri Odası, Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini, günün bilimsel bilgi ve pratiklerine göre, katılıma açık yeni yasa ve eş zamanlı olarak tüzük hazırlanmasını talep etti.

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan açıklamada, kozmetik ürünlere dair yürürlükte olan yasaya değişiklik öngören tasarının odanın yetkili kurullarında değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili son haftalarda Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerdeki konuşulan ve uzlaşılan tüm noktaların yok sayıldığı, bu alanda çalışan uzmanların hiçbirinin kabul edemeyeceği bir değişiklik önerisinin Meclis’e iletildiği savunuldu.

2022 yılında aynı yasa üzerindeki değişiklik tartışmalarında gündeme getirilen tüm risklerin neredeyse gerçekleştiği ve kozmetik ürünlere dair denetimlerin zayıfladığı öne sürülen açıklamada, Bakanlığın aslı görevi olan halk sağlığını korumaktan daha çok “her türlü kozmetik ürünün” ticaretini kolaylaştırma yolunun tercih edildiği iddia edildi.

Yasa değişikliğiyle istenen belge ve kanıtlar zayıflatılarak, denetim imkanının iyice azaltılacağı ileri sürülen açıklamada, “Bu yasa ile görevi daraltılmak istenen Kozmetik Ürün Kurulu bugüne kadar ileriye dönük çok sayıda adım atmasına rağmen Bakanlık tarafından ne sistem kurulmuş, ne tüzük yayımlanmış ne de güncel bir yasa çalışması ilerletilmiştir” denildi.

Açıklamada, son birkaç yıldır odanın ve diğer paydaşların ısrarlı talepleri sonucunda kayıt sistemi çalışmasının gündeme alındığı, tüzük ile ilgili olarak ise 24 yıldır sonuç alınamadığı belirtildi.

“Sadece insanımızı tehlikelere daha savunmasız kılacak”

Özellikle ithalat ile ilgili yapılmak istenen düzenlemeden sonra ülkede kozmetik konusunda kaliteden bahsetmenin zor olacağı kaydedilen açıklamada, “Sistem olmadan, tüzük çalışılmadan hemen devreye girecek bir yasa sadece insanımızı tehlikelere daha savunmasız kılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Şu anki yasanın ilgili maddeleriyle talep edilen bilgi ve belgelerin hemen hemen aynı şekilde Türkiye ve AB’de de istendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Üretimde aynı bilgi ve belgeleri isteyen mantık neden ithalatta bu şartları kaldırmak istemektedir?” sorusu soruldu.

Kozmetik gibi sektörlerde yeni bir mevzuat yapılacağında sektörün genel gidişi, yerli üretimin güçlendirilmesi, katma değerin nasıl artırılabileceği, yetişmiş insan yeterliliği, çevre koruma, ticari sırların nasıl işleneceği ve korunacağı, rekabetin korunması, halkın bilinçli ürün kullanımı, toplum geneli kimyasallara maruziyet ve bunun sağlığa yansımaları gibi konuların işlenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, yasa değişikliğinde bunların dikkate alınmadığı savunuldu.

Talepler

Yasa önerisi geri çekilerek, günün bilimsel bilgi ve pratiklerine göre, katılıma açık yeni yasa ve eş zamanlı olarak tüzük tasarısı hazırlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Amaç kaliteli-kalitesiz her malın girişine izin vermek değil, halkın sağlığı olmalıdır” denildi.

Yetersiz bilgi-belgelerle ithal ön izni verilmesi düşüncesinden de vazgeçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, gündeme alınan elektronik kayıt sisteminin en kısa zamanda deneme aşamasına getirilmesi, bilgi girişleri ve sürece dair yol haritasının ilgili taraflara açıklanması gerektiği belirtildi.

2022 yılındaki yasa değişikliği ile kaldırılan sorumlu teknik eleman uygulamasının, AB ve Türkiye’de yıllardır sorunsuz uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu uygulamanın idarenin iş yükünü ve ticari sırlara erişim sorununu önemli ölçüde çözeceği kaydedildi.

İlaç ve Eczacılık Dairesi ve Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin personel sayısı ve teknik yeterlilikler açısından desteklenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bu büyük sektör sadece birkaç kamu çalışanının özverisine bırakılmamalıdır” denildi.