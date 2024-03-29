“Kötü yapıdan ortak mücadele ile kurtulacağız”

Serap ŞAHİN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) "Yolsuzluk, yoksulluk ve yoklaşma yeter! Biz Varız" sloganıyla Lefkoşa ve Güzelyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği eylemi Mağusa’ya taşıyor.

Yarın saat 10.30'da Mağusa Anıt Çemberi'nden Sulu Çembere kadar gerçekleşecek eylem öncesi YENİDÜZEN’a açıklama yapan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP’nin yolsuzluğa, yoksulluğa, yozlaşmaya ve yok oluşa karşı büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi, eyleme katılım çağrısı yaptı.

Eylemde ciddi sorunlara dikkat çekileceğine işaret eden Kayalp, “Çok ciddi bir pahalılık var insanlar yoksullaşıyor, ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Sorumlusu hükümettir” dedi.

İlaca erişimde yaşanan sıkıntılara, deprem sonrası okullardaki konteynır sınıflara, Mağusa Limanı’nın özelleştirilme istemi ve DAÜ’nün yaşadığı sıktıntılara işaret eden Kayalp, “Amacımız bütün toplum kesimlerini kucaklayarak yürümektir” dedi, mücadelenin süreceğini kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp

“Kötü yapıdan kurtulmak ortak mücadele ile olacak”

“Memlekette durumlar iyiye gitmiyor” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP’nin hem mecliste hem de sokakta çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Sokak çalışmalarının sadece eylemle sınırlı olmadığına işaret eden Kayalp, “Köy gezileri, farklı kesimlerle yapılan toplantılar, bölgelerde yapılan çalışmalar hepsi birlikte yürütülüyor” dedi. CTP’nin yolsuzluğa, yoksulluğa, yozlaşmaya ve yok oluşa karşı büyük bir mücadele verdiğinin altını çizen Kayalp, daha önce Güzelyurt’ta gerçekleştirilen eylem gibi Cumartesi sabah 10.30’da Mağusa Anıt Çemberi’nde toplanılacağını ve yürüyüşe geçileceğini belirtti.

Eylemde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşma yapacağını dile getiren CTP Mağusa İlçe Başkanı Kayalp, “Bu eylemimize sadece CTP üyeleri ve sempatizanları değil, bütün sivil toplum örgütlerini, bağımsız kişilikleri davet ediyoruz. Ülkemizi mahveden kötü yapıdan kurtulmanın ortak mücadeleyle olacağını düşünüyoruz. İnanıyoruz ki kol kola girerek bu ülkede tekrardan güzel günler gelebilir.

“Çok ciddi bir pahalılık var insanlar yoksullaşıyor”

Eylemde ciddi sorunlara dikkat çekileceğine işaret eden Kayalp, “Çok ciddi bir pahalılık var insanlar yoksullaşıyor, ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Sorumlusu hükümettir. Gerekli denetimi yapamıyor” ifadelerini kullandı. Pahalılık nedeniyle Kıbrıslı Türklerin alışveriş için güneye geçtiklerine dikkat çekti, “Ekonomi ters döndü” dedi.

“10 binlerce sigorta emeklisi ilaca ulaşamıyor”

“10 binlerce sigorta emeklisi ilaca ulaşamıyor” diyen Kayalp, eczacılarla ilgili başlatılan soruşturma sürecine işaret etti “Bütün sağlıkçılar ne yazık ki itibarsızlaştırıldı” dedi. Yaşlıların ilaca erişimde sıkıntılar yaşadığını belirten Kayalp, “Özellikle kırsal kesimin ilaca ulaşması mümkün görünmüyor. Sigortadan hakları olmasına rağmen ilaç ücretinin hepsini ödeyerek alıyorlar ve bütçeleri sarsılıyor” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız konteynırlarda eğitim görüyor”

Deprem sonrası Mağusa’da bulunan okulların tamirinde sıkıntılar yaşandığını belirten Kayalp “Şu ana kadar hiçbir adım atılmadı. Çocuklarımız okullarda aynı koşullarda veya konteynırlarda eğitim görüyor” ifadelerini kullandı. Kayalp, okul tamiratlarıyla ilgili ciddi adımlar atılmadığını kaydetti.

“Ne DAÜ’nün ne de Mağusa Limanı’nın yok edilmesine izin vermeyeceğiz”

Mağusa bölgesi için, Mağusa Limanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin önemine işaret eden Oktay Kayalp, “DAÜ kötü yönetim nedeniyle iflasın eşiğine sürüklendi. Bugün kriz yaşıyor. Mağusa Limanı da özelleştirilmeye çalışılıyor. Ülkede bir örneği var. Ercan Havalimanı özelleştirildi sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Biz ne DAÜ’nün ne de Mağusa Limanı’nın yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

“Amacımız bütün toplum kesimlerini kucaklayarak yürümektir” diyen Kayalp, mücadelenin devam edeceğini kaydetti.