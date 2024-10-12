Koruma altındaki pulya kuşu avlayan 2 kişi yakalandı
Kanunsuz avlanma ve koruma altındaki kuşu avlama...
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Kanunsuz avlanma ve koruma altındaki kuşu avlama...
Kuruova-Avtepe arasında elisi mevkiinde, iki kişi, koruma altındaki pulya kuşlarını avlarken suçüstü yakalandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün 04.00 sıralarında M.D.(E-69) ve A.K.D.(E-31), avlanmada yasak yöntem olan file ağ ve ses cihazı kullanarak, koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladıkları sırada Polis tarafından suçüstü tespit edildi.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
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