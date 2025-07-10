"Korkutarak susturmaya çalışanlara karşı tek yumruk halinde mücadelemiz sürecek""

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, gazeteci Şener Levent’in yazdığı yazılardan ve yayınladığı bir karikatürden dolayı Türkiye’de yargılanıp mahkum edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bengihan, "Aynı yazıları ile ilgili burada açılan davalardan beraat eden gazetecinin Türkiye’de mahkum edilmesi, Türkiye’deki yargının düşünce ve ifade özgürlüğünü hazmedemediğini göstermektedir. Kıbrıslı Türklerin demokratik, laik hoşgörülü kimliğini kabul etmeyenlere, korkutarak susturmaya çalışanlara karşı tek yumruk halinde mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bengihan açıklamanın devamında, "En temel insan hakkı olan ifade özgürlüğümüzün elimizden alınmasına, demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basınımızın susturulmasına asla izin vermeyeceğiz" değerlendirmesini de yaptı.