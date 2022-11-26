Korkutan kaza: 4 yaralı

Geçitkale'de saat 18:00 raddelerinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İskele Ercan anayolu eski dört yol anayolu kavşağında, Cemal Emirhan (E-24) yönetimindeki JT 544 plakalı salon aracı ile dikkatsizce eski Geçitkale Dörtyol ana yolundan Geçitkale istikametine doğru sürüp anayolda seyretmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden İskele Ercan anayoluna çıkış yapıp o esnada İskele Ercan anayolunda İskele istikametine doğru seyretmekte olan Hasan OYKUN (E-59) yönetimindeki LN 010 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışması ile meydana geldi.

Kaza sonucu JT 544 plakalı araç sürücüsü Cemal Emirhan ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Murat Demiray ve LN 010 plakalı araç sürücüsü Hasan Oykun ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Pervin Oykun hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.