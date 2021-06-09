Korkuluklara çarpıp, yan yattı

Lefkoşa Mağusa anayolunun Korkuteli Mutluyaka arasında saat 17:00 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 21 yaşındaki Recep KURT yönetimindeki GR 831 plakalı aracı ile çekmekte olduğu hava komprosörünün sağ arka lastiğinin patlaması sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarpıp yolun içinde sağa yan yatır şeklinde yolun ortasında durması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin TAŞER (E-50)'in tedavisi Mağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.