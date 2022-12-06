Koray Avcı, Merit Royal’de müzik ziyafeti sundu

Merit Grubu’nun en yeni oteli Merit Royal Diamond’ın Aralık ayı konserleri Koray Avcı ile başladı.

Müzik dünyasının en güçlü seslerini hayranlarıyla buluşturmaya devam eden Merit Royal Diamond Otel’in ihtişamlı Karpaz Balo Salonu’nda gerçekleşen konserde Koray Avcı, iki bine yakın sevenine müzik ziyafeti sundu.

“Adaletin bu mu dünya?” şarkısıyla sahneye çıkış yapan Koray Avcı, gece boyunca hem kendi parçalarını hem de birçok usta sanatçının şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

“Şarkılar beraber söylendikçe güzeldir” diyen Koray Avcı’ya binlerce hayranı konser boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Güçlü sesi, sempatik tavırları ve sahne performansıyla kendisini dinlemeye gelenlerin gönlünü fetheden Koray Avcı, Merit Royal Diamond sahnesinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek Merit ailesine teşekkürlerini sundu ve sevenlerinin ayakta alkışları arasında sahneden ayrıldı.



