Koray Avcı ile bayram coşkusu yaşandı

“Sesi Gülen Adam” lakabıyla gönüllere taht kuran Koray Avcı, bayramın birinci gününde Merit Crystal Cove Otel’de, ikinci gününde ise Merit Royal Diamond Otel’de sahne alarak iki gece boyunca binlerce hayranına muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.

Merit Crystal Cove'da bayram konserlerinin açılışını yapan Koray Avcı, bayramın ikinci gecesinde Merit Royal Diamond’ın büyüleyici atmosferinde temponun bir an olsun bile düşmediği muhteşem bir konsere imza attı.

Merit Royal Diamond’daki sahnesi öncesinde basın mesuplarının sorularını yanıtlayan Koray Avcı, konserleri dolayısıyla bayramların yoğun geçtiğini ancak yine de bayramlaşma rutinlerini halen devam ettirdiğini belirtti. Yeni klibinin ve yakın zamanda çıkacak yeni şarkısının da müjdesini verdi.

Sahnede tüm konuklarının bayramını kutlayan Koray Avcı, iki güzel konserde kendisini sevenleriyle buluşturan Merit ailesine ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Birbirinden güzel parçalarını hayranları ile birlikte seslendiren sanatçı, dinleyicilerinden gelen istekleri de geri çevirmedi. Her tarz müziği yapmayı çok sevdiğini dile getiren ünlü sanatçı, stüdyoda kendi kendine tekno müzik bile yaptığını paylaştı. “Şarkı söylemek benim için yaşamaktır, çalışmak değil” diyen Koray Avcı, muhteşem konserleri sonrasında yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.