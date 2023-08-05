Köprü korkuluklarına çarptı, takla attı
Kumyalı - Pamuklu anayolunda 64 yaşındaki Hamid ZAĞLUL, Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak takla attı.
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Kumyalı - Pamuklu anayolunun birinci kilometresinde, saat 21:15 sıralarında Hamid ZAĞLUL (E-64), yönetimindeki LT 840 plakalı araç ile Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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