Köpek tasmasına kokain sakladı

Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin, daha önceden başka bir suçtan dolayı gözaltına aldıkları Limasol sakini 49 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 340 adet askeri mermi, 11 bin 900 Euro nakit para ve köpek tasması içinde saklanmış kokain bulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şahsın askeri mermileri Aşağı Platres bölgesinde tesadüfen bulduğunu ve temizlemek üzere evine aldığını söylediğini yazdı.

Gazete, şahsın dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 5 günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

Mültecilere yardım eden 20 yaşındaki genç tutuklandı

Öte yandan Alithia gazetesi de, “Mağusa Bölgesi” Kaza Mahkemesi’nin, Greko Burnu’na 4 Temmuz sabahı kayıkla gelen 16 mülteciye yardım ettiği belirtilen 20 yaşındaki genç aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verdiğini yazdı.