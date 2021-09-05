Kopan elektrik telleri yangına sebep oldu

Hamitköy ağıllar bölgesinde, rüzgarın etkisiyle bir ağılın damından kopan sacın yüksek gerilim hatlarına çarpıp elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kopan tellerin yanında bulunan tarlanın önceden sürülmüş olması yangının yayılarak büyümesini engelledi.