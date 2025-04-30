"Kooperatifler siyasetten arınmadığı sürece batırılmaya devam edecek"

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, Binboğa Yem Fabrikası'nın batırıldığına vurgu yaparak, "Kooperatifler siyasetten, siyasilerden tamamen arınmadığı sürece batırılmaya/içi boşaltılmaya devam edecek" dedi.

YENİDÜZEN'in son bir haftadır raporlarla ve röportajlarla gündeme getirdiği Binboğa'daki yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Uluçam, "Yem Kooperatifinin batırılışındaki sorumlular yargılanmazsa gerek çalışanlar ve aileleri gerekse üretici, çiftçi ve hayvancı sizi sandıkta yargılayacak… ama ben size komik bir şey söyleyeyim. KKTC’de adalet var…" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Önce Sanayi Holding, sonra Peyak, Zey-Ko, Ay-Ko, ETİ, Kıb-Tek, Kıbrıs Türk Hava Yolları, birçok Köy Kooperatifi, Cypruvex, Toprak Ürünleri Kurumu, OL-KO Birlik, Okal Koop ve daha nicesi. Paranın döndüğü her kooperatif/kurum batırıldı, batırılmaya devam ediliyor. Bu isimlerin birçoğu kooperatif. Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine bağlı ve denetimi Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından yapılma(ma)kta. Kooperatifler, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yer alan önemli kuruluşlardır. Peki neden kuruldu bu kooperatifler? Halka uygun fiyatlı tüketim ve gıda maddeleri yanında girdi maddeleri sağlamak için kuruldu. Bu kooperatiflerin son kaleleri olan (Binboğa Yem Kooperatifi, Zirai Levazım ve KOOP Süt) ve direk üreticiye, çiftçiye, hayvancıya kısacası YAŞADIĞIMIZ TOPRAK PARÇASININ SAHİPLERİNE gerek girdi maddesi sağlayan, gerekse hayvancının sütünü alıp işleyen ve tüketiciye ulaştıran kooperatifler.

Binboğa Yem Kooperatifinin batırılışının sorumluları belli. Bu batırılış ile ilgili kimin sorumlu olduğuna gelince sendika birilerini, sorumlu siyasetçiler başka birilerini suçlamakta. Ama bu batırılış bir günde olmadı. Sorumlular belli. Geçmişte batırılan, içi boşaltılan kooperatifler/kurumların neden batırıldığı ve kimin batırdığı belli. Sonuç ne oldu? Sorumlular kendi şahıslarına şirket açıp batırdığı kurumun sektörüne girdi. Kooperatiflerin yönetim kurullarını kimler neye göre atar, nasıl denetler? Binboğa Yem Kooperatifi en son ne zaman denetlendi? Kooperatifler siyasetten, siyasilerden tamamen arınmadığı sürece batırılmaya/içi boşaltılmaya devam edecek. Binboğa Yem Kooperatifinin kurtuluşundaki tek çare liyakat sahibi çalışanların yönetimde yer alması.

Geçmişte batırılan Kooperatiflerin/kurumların sorumlularının yargılandığını duyan bilen var mı? Binboağa Yem Kooperatifinin batırılışındaki sorumlular yargılanmazsa gerek çalışanlar ve aileleri gerekse üretici, çiftçi ve hayvancı sizi sandıkta yargılayacak… ama ben size komik bir şey söyleyeyim. KKTC’de adalet var…