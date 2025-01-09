KOOP-SÜT, 10 TL’lik zammın 4,50 TL’sini geri çekti

KOOP – SÜT Yönetim Kurulu, Çarşamba gün yürürlüğe koyduğu 1 litrelik süte 10 TL’lik zammın 4,50 TL’sini geri çekti.

Yönetim Kurulu, yaşanan gelişmeyi “indirim” olarak duyurdu.

1 litrelik KOOP – SÜT’ün fiyatı, 43,45 TL’den 53,50 TL’ye yükseltilmişti.

Gelen tepkiler üzerine zammı yeniden görüşen yönetim, 1 litre sütün fiyatını 49 TL olarak yeniden güncelledi.

1 gün arayla yapılan fiyat değişimi, yönetim tarafından “indirim” olarak açıklandı.