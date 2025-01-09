KOOP-SÜT, 10 TL’lik zammın 4,50 TL’sini geri çekti
KOOP – SÜT Yönetim Kurulu, Çarşamba gün yürürlüğe koyduğu 1 litrelik süte 10 TL’lik zammın 4,50 TL’sini geri çekti.
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KOOP – SÜT Yönetim Kurulu, Çarşamba gün yürürlüğe koyduğu 1 litrelik süte 10 TL’lik zammın 4,50 TL’sini geri çekti.
Yönetim Kurulu, yaşanan gelişmeyi “indirim” olarak duyurdu.
1 litrelik KOOP – SÜT’ün fiyatı, 43,45 TL’den 53,50 TL’ye yükseltilmişti.
Gelen tepkiler üzerine zammı yeniden görüşen yönetim, 1 litre sütün fiyatını 49 TL olarak yeniden güncelledi.
1 gün arayla yapılan fiyat değişimi, yönetim tarafından “indirim” olarak açıklandı.
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