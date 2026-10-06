KOOP-SEN’den grev uyarısı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda (Koopbank) münhal ilan edilmeden ve Toplu İş Sözleşmesi dışında istihdam yapılması halinde greve gidileceğini açıkladı.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, Koopbank Yönetim Kurulu’nun seçim öncesinde taşeron aracılığıyla bankaya odacı istihdam etmeyi planladığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Banka kadrolarına yasal çerçevede münhal açılmadan personel alınmasının mümkün olmadığını belirten Tuğsal, taşeron aracılığıyla ve Toplu İş Sözleşmesi dışında yapılacak “gayrı yasal” her türlü istihdamın sendika tarafından grev sebebi sayılacağını kaydetti.

Tuğsal, söz konusu uygulamanın fiilen hayata geçirilmesi halinde Koopbank’ta greve gidileceğini bildirdi.