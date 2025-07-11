"Konuyu Avrupa düzeyinde gündeme getireceğiz"

AKEL, Türkiye’de hapis cezasına çarptırılan ve iadesi istenen gazeteci Şener Levent için dayanışmasını iletti.

AKEL'den yapılan açıklamada, konuyu Avrupa düzeyinde gündeme getirecekleri belirtildi.

İşte açıklama:

"AKEL, Türkiye’de hapis cezasına çarptırılan ve hapsedilmek üzere Türk makamlarına teslim olması istenen Kıbrıslıtürk gazeteci Şener Levent ile dayanışmasını ifade etmektedir.

Türkiye’de muhalefet üyelerine, yerel yöneticilere, gazetecilere, aydınlara ve kültür insanlarına karşı artan baskılar dikkate alındığında, bu gelişme son derece endişe vericidir. Nitekim işgal altındaki bölgede de Kıbrıslıtürk gazetecilere ve aktivistlere yönelik baskılarla ilgili birçok örnek mevcuttur. Türk hükümetinin Kıbrıs’ta işgali altındaki bölgede de otoriterliğini dayatmayı ve uyguladığı politikaları eleştiren Kıbrıstürk toplumu içindeki sesleri susturmayı hedeflediği açıkça görülmektedir.

AKEL, zor koşullar altında mücadele eden Kıbrıstürk toplumunun tüm ilerici ve demokratik sesleriyle dayanışmasını bir kez daha dile getirmektedir. Şener Levent’in Türkiye’de hapsedilmek istenmesi konusunu AKEL tarafından önümüzdeki günlerde Avrupa düzeyinde gündeme getirilecektir."