Kontrolsüzce savruldu, mağazaya girdi
Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 71 yaşındaki Mustafa Ersoy Özbilen, aracıyla Sakarya Lemar AVM içindeki Beko Beyaz Eşya Mağazası’nın vitrininden mağazaya girdi.
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Mağusa’da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 71 yaşındaki Mustafa Ersoy Özbilen, aracıyla Sakarya Lemar AVM içindeki Beko Beyaz Eşya Mağazası’nın vitrininden mağazaya girdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileri doğru savrulan araç mağaza içerisindeki muhtelif beyaz eşyalara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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