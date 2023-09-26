Konserde kavga çıktı

Lefkoşa kazasına bağlı “Limbia” köyünde Pazar gecesi düzenlenen bir konsere giden bir grubun bir başka grupla kavga ettiği, aynı gecenin sabahında ise bir başka kişinin maskeli bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Limbia” köyünde Pazar gecesi düzenlenen bir konsere giden siyah giyimli onlarca kişilik bir grubun, konser alanında bulunan bir başka grupla kavgaya tutuştuklarını yazdı.

Gazete, olayın futbol taraftarları arasında çıktığının düşünüldüğünü belirtirken, kısa sürede dağılan ve konser alanından ayrılan grupların kavgasına dair Kıbrıs Rum polisinin herhangi bir şikayet almadığı, hastanede tedavi gören herhangi bir yaralının da bulunmadığını aktardı.

Bu olayın akabinde “Engomi” semtinde sabaha karşı bir kişinin ise maskeli bir grubun saldırısına uğradığını, Kıbrıs Rum polisinin bu iki olayın ilişkili olduğuna inandığını yazan gazete, 30 yaşındaki kişinin olayı hafif yaralarla atlattığını ve polisi soruşturmasının devam ettiğini vurguladı.