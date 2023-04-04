Kombos: Kıbrıs sorununun mevcut aşamasında, önerecek bir şeyi olan tek taraf Rum liderliğidir

Kıbrıs (güney) Dışişleri Bakanı Konastantinos Kombos, Kıbrıs sorununun mevcut aşamasında, önerecek bir şeyi olan tek tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rum Bakan, Fhileleftheros gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs Rum tarafının zaten müzakere masasında olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının gelip yanlarına oturmasını beklediğini söyledi.

Lefkoşa'nın Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununa müdahil olması yönündeki girişimine değinerek, bunun ilgi uyandırdığının altını çizdi.

Kombos, Kıbrıs (güney) hükümetinin amacının, karşı tarafın müzakere masasına gelmesi için gerekli koşulları yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.

Üzerinde anlaşılan çerçeveye yeni fikirlerin dahil edilmesiyle ilgili çıkan söylentiler hakkında sorulan soruya yanıt veren Konstantinos Kombos, yalnızca Birleşmiş Milletler çerçevesinden değil, müzakerelerin özünden sapan herhangi bir şeyin kabul edilmeyeceğini açıkça belirtti.