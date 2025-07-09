KÖDER ile Garanti BBVA sponsorluk anlaşmasını uzattı

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Garanti BBVA, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız Sergisi” için sponsorluk sözleşmesini yeniledi.

KÖDER’den verilen bilgiye göre yeni antlaşmayla birlikte KÖDER ile Garanti BBVA arasındaki iş birliği 5’nci yılına girmiş oldu. "Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın-41 Hayat" konulu fotoğraf sergisi Ekim’de açılacak.

İş birliği anlaşması KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Garanti BBVA KKTC Ülke Müdürü Elif Altınkol Menteş arasında imzalandı.

Dernek Başkanı Şenay Ekingen projelerine duyulan güvenin ve verilen desteğin her yıl arttığını, serginin kadınların kişisel belgelerle, görsel malzeme ve eşyalarıyla desteklenmiş hikayelerinin geniş kitlelere ulaştırılmasında çok kıymetli olduğunu söyledi.

Ekingen, Garanti BBVA KKTC Ülke Müdürü Elif Altınkol Menteş’in toplumsal konulara olan ilgi ve kadınların görünürlüğünün arttırılması noktasındaki yaklaşımından dolayı teşekkür etti.