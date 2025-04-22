KÖDER Girne Belediyesi, Halk Bankası ve Garanti Bankasıyla işbirliğinin devam edeceğini duyurdu

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Girne Belediyesi, Garanti BBVA ve Halk Bankası’yla iş birliği protokolü imzaladı.

KÖDER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şenay Ekingen Başkanlığındaki KÖDER heyeti Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’la gerçekleştirdiği görüşmede, Dernek ile Belediyenin 2025 yılında işbirliği yapması konusunda protokol imzalandı.

KÖDER heyetinin Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen’le yaptığı görüşmede de işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Ekingen, Halk Bankası’na, Derneğin çalışmalarına koyduğu önemli destek için teşekkür etti, işbirliğinin devamını diledi.

KÖDER heyetinin, Garanti BBVA Ülke Müdürü Elif Altınkol’la gerçekleştirdiği görüşmede, işbirliğinin devam etmesi hususunda uzlaşıldı.