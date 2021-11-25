Kocias: “Önemli boşluklar tespit ettik”

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Fileleftheros gazetesinde yayımlanan BM’ye ait Crans Montana tutanakları konusunda “önemli boşluklar” tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Crans Montana zirvesinde yer alan Kocias’ın konuyla ilgili “Active” kanalına yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Haberi “Kavgaları Yediler-Nikos Kocias 6 Temmuz 2017’de BM’nin Belgelerinde Önemli Boşluklar Tespit Etti” başlığıyla veren gazete, Kocias’ın, Crans Montana’da 6 Temmuz’daki kritik geceye tanıklık ettiğini anımsattı.

Habere göre, Kocias, Fileleftheros gazetesinin ifşa ettiği BM belgelerinde, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile olan kavgalarının yer almadığını ileri sürdü.

Kocias, belgelerin Türkiye’nin olumsuz tavrını ifşa ettiğini ancak bunun ifade edilme şeklinin, Espen Barth Eide’nin Türkiye’yi koruduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Kocias, Eide tarafından korunmaya çalışılsalar da Türklerin Crans Montana’daki olumsuz rolünün ortaya çıkmasını engellemesinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Eide’ye yönelik eleştirilerde bulunan Kocias, o zamanki Dışişleri Bakanının değil ama İngiliz diplomasisinin büyük bir bölümünde hakim olan “İkna etmenin kolay olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti taviz vermeye ikna olursa Türklerin bundan memnun kalacağı ve o zaman bir çözüm bulunacağı” algısına Eide’nin da sahip olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki tavrını değiştirmesinde Eide’nin etkisinin bulunduğunu savunan Kocias, BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’ya kadar “kendilerine ait özlü tezleri kabul ettiğini, işgal askerlerinin ayrılması gerektiğini benimsediğini ve tüm taraflara Kıbrıs’ta garantilerin olmasının mümkün olmadığını” söylediğini ileri sürdü.

Eide’nin kendisine “neden BM’yi garantilerle ilişkilendiriyorsun” sorusu yönelttiğini söyleyen Kocias, bunun üzerine ise kendisinin, Eide’nin ülkesi Norveç’in 20’li yıllarda Milletler Cemiyetine girmek için Norveç üzerinde bulunan garantilerin kaldırılmasını talep ettiğini hatırlattığını belirtti.

Kocias, bunun üzerine Eide’nin kendisine “fikri olmadığını, bunu bilmediğini” söylediğini ifade etti.

Kocias, Guterres’in ilk başta uzlaştığını ancak Guterres’in daha sonra ne görüştüğünü unutmuş gibi davrandığını savundu.

Tutanaklardan, Gutteres ile Çavuşoğlu’nun kavgasının çıkarıldığını savunan Kocias, gerçeğin de çarpıtıldığını ileri sürdü.

Kocias, Guterres’in tutumundaki değişikliğin, Genel Sekreterlik görevini ikinci kez talep etmesine ve Türkiye’yi yanında istemesine dayandığını iddia etti.

Kocias, 6 Temmuz gecesi yemeğindan sonra 7 Temmuz sabahı yaşanan gelişmelerden de söz ederek, heyet olarak o sabah bir toplantı yaptıklarını ve BM Genel Sekreteri’ni ortada bırakmamak için tam olarak nasıl bittiğini söylemeyerek Genel Sekreteri koruyabileceklerinden bahsettiklerini ifade etti.