KKTC’deki “süt fazlalığı” A101’e satılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “A101” isimli marketler zincirin Satın Alma Grup Müdürü Emre Borazancı ve KKTC temsilcisi Dengiz Pınar ile görüştü.

Oğuz, ülkedeki “süt fazlalığının” A101’e pazarlanacağını ifade ederek, “A101 üretim sanayisini tehdit ve rekabet altına almak amacıyla gelmiyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, bugün A101’in Satın Alma Grup Müdürü Emre Borazancı ve Biray Gıda Direktörü Dengiz Pınar ile görüştü.

Kabulde, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

A101 Satın Alma Grup Müdürü Borazancı kabulde yaptığı konuşmada, süt fazlalığı olduğu dönemlerde bu miktarın eritilmesi taleplerinin olduğunu ve bu konuda destek beklediklerini dile getirdi. Borazancı, A101’in Türkiye'de 81 ilde şubesi olduğuna vurgu yaparak en büyük market zincirleri içerisinde etkin ve güvenilir bir kurum olduğuna da dikkati çekti.

Oğuz: “A101 öncülüğünde girişim başlatıldı”

Bakan Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir talebin hayata geçmesi ile hem ülke hem de üretim sektörü adına önemli bir kazanım sağlanacağını belirtti.

Bakan Oğuz konuşmasında ülkedeki fazla sütün oluşturduğu arz talep dengesinin önemine değinerek, hayvan üreticilerinin mağdur olmaması, ürünün gerçek değeri konusunda aradaki bu farkın eritilmesiyle, A101 öncülüğünde girişim başlatıldığını belirtti.

Bunun ülke ekonomisi ve üreticiler açısından da önem arz ettiğine değinen Bakan Oğuz, covid döneminde süt fazlalığının pazarlanması ile yaşanan sıkıntıları hatırlattı. O dönem Türkiye'de çeşitli kurumlara müracaat ettiklerini dile getiren Oğuz, ülkedeki süt ürünlerini pazarlayarak o dönem yaşanan soruna çare üretildiğini söyledi.

Amaçlarının ülkedeki üretimin devamlılığı olduğuna vurgu yapan Oğuz, sütün gerçek değerinden pazarlanmasının üretici için de önem arz ettiğine değindi.

Oğuz açıklamasını şöyle sürdürdü;

‘’Bizim buradaki amacımız, ülkedeki üretimin devamlılığıdır. Devamlılığı olurken de süt özne’dir. Bu nedenle sütün gerçek değerinde pazar bulması önemlidir. Tabi bunu yaparken buradaki kurulu sermayeyi, yani imalat sektörünü unutmamak gerekiyor. Bizim ayni anda hem hayvan üreticilerinin üretimini destekleme yanında imalatçılar için de süt ve süt ürünlerinde özellikle hellim tescili ve Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre Avrupa Biriği’ne satılması konusunda bir takım çalışmalarımız var.

Hellimin tescillenmesi yanında Türkiye'deki uygun olmayan üretimler bizim elimizi daha da güçlendiriyor. Bu bize ürünümüzün gerçek değerini bulması için fırsat sağlamaktadır. Bizim buradaki amacımız; içerideki düzeni bozmadan ama içerideki düzende de bir fazlalık varsa, bunu A101 gibi güvenilir kuruluşlar vasıtasıyla ortadan kaldırmaktır.

Şunun da bilinmesi gerekiyor; A101 üretim sanayisini tehdit ve rekabet altına almak amacıyla gelmiyor. A101, ülkemizden fazla olan sütü imaltçılar vasıtasıyla alacaktır. Biz bu çerçevede ilerleyeceğiz.’’