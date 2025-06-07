KKTC Engelliler Dayanışma Derneği bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Dernek Başkanı Ömer Suay yazılı açıklamasında etkinlikte engelli aileleri ve çocuklarla bir araya gelerek, sarıldıklarını, sohbet ettiklerini ve hasret giderdiklerini kaydetti.

“Yürekten gülümsemelerin, içten duaların, dayanışma ve muhabbetin hâkim olduğu anlamlı bir atmosfer yaşadık.” diyen Suay, bayramın, sadece kurban kesmek değil; gönül almak, sevgiyi paylaşmak ve birlikte gülümsemek olduğunu kaydetti.