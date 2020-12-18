Yeşil Barış Hareketi (YBH), doğal ve ekolojik değeri olan kıyısal alanların, hem karasal, hem de deniz yaşamını tehdit eden tahribatlarla betonlaştırılmaya devam edildiğini belirterek “Kıyı yağmasına artık son verin” çağrısında bulundu.

Yeşil Barış Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, yarın bölgede eylem düzenleyecek İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin yanında olduğunu ve buraları yine, sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini duyurdu.

Bir ada olmasına karşın, artık neredeyse doğal kıyısı kalmayan ülkede kurulan yağma düzeninin gelecekten çalmayı sürdürdüğünü belirten YBH, şunları kaydetti:

“Gerek sulak alanlarda, gerekse deniz kıyılarında taşkın riskleri hiç dikkate alınmadan yapılan ve hâlâ yapılmaya çalışılan gelişmelerin yaratacağı büyük çevre sorunlarını, mal ve can kaybı risklerini görememek için herhalde kör olmak gerekir. Bu körlüğü hiçbir yöneticilik becerisi, hiçbir gelecek vizyonu, hiçbir ekonomik akılla bağdaştırmak mümkün değildir.”

“Plansızlığa çanak tutularak yağmalanan Girne’deki felaketin bir benzerinin, arsızca İskele kıyılarında da yaratılmaya çalışıldığını” savunan örgüt, kıyılardaki yapılaşma ve turistik tesislerle ilgili gelişmelerin temelde “Turizm Gelişim Yasası” ve “Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar Planı” kapsamında ortaya konan prensipler doğrultusunda izinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıyı şeridinde bulunan kamuya ait tüm arazilerin herkese açık ve sadece ortak kamusal amaçlarla kullanılmasını isteyen YBH, raflarda bekletilen ‘Kıyılar Yasası’ yürürlüğe girene kadar takipçisi olacağını da ekledi.