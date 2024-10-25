“Kitap ve Üretim Festivali” dün başladı

Mağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nın düzenlediği “Kitap ve Üretim Festivali” dün Mağusa Bandabuliya'da başladı. Kıbrıs Kültürünün merkeze alındığı festivalde yerel yayınevlerinin ve üreticilerin stantları yer alıyor.

Konser, şiir dinletisi, kitap satışı ve tanıtımı, film gösterimi, açık oturum gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceği festivalde ayrıca, Kıbrıs Türk Karikatürcüler

Derneği'nin 'Bandabuliyaya Karikatür Geldi' isimli karma karikatür sergisi de yer alıyor.

27 Ekim 2024 Pazar gününe kadar açık kalacak olan karma karikatür

sergisinde Arif A. Albayrak, Cemal Tunceri, Hüseyin Çakmak, Leyla Çınar

Algül, M. Serhan Gazioğlu, Mehmet Ulubatlı, Musa Kayra, Mustafa C.

Azizoğlu, Serkan Sürek ve Zafer Tutkulu'ya ait toplam 53 adet karikatür

yer alacak.