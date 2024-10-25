“Kitap ve Üretim Festivali” dün başladı
Mağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nın düzenlediği “Kitap ve Üretim Festivali” dün Mağusa Bandabuliya'da başladı. Kıbrıs Kültürünün merkeze alındığı festivalde yerel yayınevlerinin ve üreticilerin stantları yer alıyor.
Mağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nın düzenlediği “Kitap ve Üretim Festivali” dün Mağusa Bandabuliya'da başladı. Kıbrıs Kültürünün merkeze alındığı festivalde yerel yayınevlerinin ve üreticilerin stantları yer alıyor.
Konser, şiir dinletisi, kitap satışı ve tanıtımı, film gösterimi, açık oturum gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceği festivalde ayrıca, Kıbrıs Türk Karikatürcüler
Derneği'nin 'Bandabuliyaya Karikatür Geldi' isimli karma karikatür sergisi de yer alıyor.
27 Ekim 2024 Pazar gününe kadar açık kalacak olan karma karikatür
sergisinde Arif A. Albayrak, Cemal Tunceri, Hüseyin Çakmak, Leyla Çınar
Algül, M. Serhan Gazioğlu, Mehmet Ulubatlı, Musa Kayra, Mustafa C.
Azizoğlu, Serkan Sürek ve Zafer Tutkulu'ya ait toplam 53 adet karikatür
yer alacak.