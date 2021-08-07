Kırmızı et, kuzeyde 110-150 TL, güneyde 68-90 TL arası

Fehime ALASYA

Mangal keyfi giderek “zengin işi” oluyor, yemekler etsiz pişiyor. Kur farkına rağmen adanın güneyinde kırmızı et fiyatlarının çok daha hesaplı olduğu görülüyor.

Tavuk fiyatlarında ise kuzey daha avantajlı…



Kıbrıs’ın kuzeyinde kırmızı etin kilosu 110 TL’den başlayıp 150 TL’ye kadar çıkarken, güneyde bu rakam sadece 68 TL’den başlayıp 90 TL’ye çıkıyor.

Kermiya geçiş noktasına yakın bazı marketlerde kuzunun kilosu 8,95 Euro yani 90,48 TL iken, şehir merkezindeki farklı marketlerde 6,69 Euro yani 68 TL olan fiyatlar da karşımıza çıkıyor.

Kıymanın kilosu ise güneyde 6,95 Euro yani 70 TL iken, bu fiyatlar kuzeyde 100-135 TL arasında değişiyor.

Euro günlük kur üzerinden 10,11 TL olarak hesaplanırken, kur farkına rağmen kırmızı et fiyatları güneyde daha cazip hal alıyor.