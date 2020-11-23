“Kimse panik yapmasın, herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, son günlerde çıkan pozitif vakalar dolayısıyla bugün bölgede PCR testleri yapıldığını açıkladı. Coşkun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek, kimsenin panik olmamasını ifade etti.

Dipkarpaz’da son 3 günde çıkan 8 pozitif vaka sonrası, bölgede tedirginliğe neden olmuş, bölgedeki Rum okulu ve köy kahveleri tedbir amaçlı kapatılmıştı.