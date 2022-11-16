"Kimliksizler" grubu Cumartesi yapacakları eyleme destek istedi

Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı alamayan bir grup Kıbrıslı Türk'ün oluşturduğu "Kimliksizler" grubu cumartesi yapacakları eyleme destek ve katılım çağrısı yaptı.

Grup, eylem çerçevesinde 19 Kasım Cumartesi saat 09.30’da Ledra Palace’te buluşup, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na yürüyecek.

Dayanışma Evi’nde bugün düzenlenen basın toplantısında grup adına Görkem Tümkan ve Serdar Tarın, ve Kıbrıs'ın güneyinde faaliyet gösteren Eşitlik Destek Irkçılık Karşıtı Hareketi (KISA) Başkanı Doros Polycarpou konuşma yaptı.

Konuşmalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı hakkına sahip olan ama yurttaşlık alamayan Kıbrıslı Türklerin sistemli bir ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilerek, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, insan hakkı ihlali olarak tanımladıkları bu uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Avukatları aracılığıyla yasal ve yargısal yollarla mücadelelerini sürdürmeye devam edecekleri dile getirilen konuşmalarda, konuyu sokağa, uluslararası platformlara ve İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacakları belirtildi.

Tümkan: “En temel insan haklarımızın ihlal edildiğini duyurmak için bir eylem düzenliyoruz”

Görkem Tümkan, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı hakkına sahip olan ama bu yurttaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler ve aileleri olarak sistemli bir ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek, “En temel insan haklarımızın ihlal edildiğini duyurmak için bir eylem düzenliyoruz” dedi.

Tümkan, cumartesi günü konunun muhatabı olan Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı’na yürüneceğini ve orada basın açıklamasıyla sona ereceğini söyledi.

Siyasi, bürokratik ve hukuksal yöntemlerle verdikleri mücadelenin devam edeceğini belirten Tümkan, ancak daha etkili bir yöntem olan eylem yapmanın da vaktinin geldiğine inandıklarını kaydetti. Tümkan, “Barışçıl şekilde, iki toplumlu olarak düzenleyeceğimiz bu eylemin barış mücadelesine de katkıda bulunacağını ve ada halklarının ortak yaşama arzusuna hizmet edeceğini umuyoruz” dedi.

Tüm insan hakları savunucularını eyleme katılmaya çağıran Tümkan, “Karma evlilik suç değildir diyerek yola çıktık ve bize kesilen bu haksız cezaya isyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarın: "Devlet yurttaşlarına kime aşık olup kiminle evleneceğini dayatamaz”

Serdar Tarın da konuşmasında, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının Kıbrıslı Türkler açısından taşıdığı öneme değinerek, uluslararası geçerliliği olan bir kimlik ve pasaporta sahip olarak seyahat, eğitim, sağlık, iş bulma gibi konularda imkan sağladığını belirtti.

Vatandaşlığın, aile bütünlüğü bakımından da anne, baba ve çocukların aynı vatandaşlık imkânlarına, örneğin aynı havalimanından seyahat etme şansına sahip olması noktasında önem kazandığını dile getiren Tarın, “Hükümet karma evliliklerden doğan çocuklara keyfi ve hukuk dışı bir şekilde vatandaşlık vermiyor” ifadelerini kullandı.

Anne veya babadan biri yurttaş olduğunda yasal olarak vatandaşlık hakkına sahip olduklarını dile getiren Tarın, çağdaş bir devletin kanun önünde eşitlik ilkesine göre davranmak zorunda olduğunu kaydetti.

Tarın, “Bu ayrımcılık Kıbrıslı Türklere yapıldığı gibi, Asyalı ve Afrikalı biriyle evlenen Kıbrıslı Elenlerin çocuklarına da yapılmakta. Açıkça ırkçı olan bu yaklaşım kabul edilemez. Devlet yurttaşlarına kime aşık olup kiminle evleneceğini dayatamaz” diye konuştu.

Seyahat etme özgürlükleri ve eğitim haklarının ellerinden alındığını söyleyen Tarın, “Evrensel bir çocuk hakkı olan ve BM tarafından da korunan vatansız kalmama ilkesi de Kıbrıs Cumhuriyeti devleti tarafından ihlal ediliyor. Binlerce Kıbrıslı Türk çocuk sadece KKTC kimliğine sahiptir ve uluslararası alanda vatansız durumdadır” dedi.

Avukatları aracılığıyla yasal ve yargısal yollarla mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Tarın, konuyu sokağa, uluslararası platformlara ve İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Tarın, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulamadan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Polycarpou: "Hukuk dışılık kabul edilemez"

KISA Başkanı Doros Polycarpou da cumartesi yapılacak eyleme desteklerini açıklayarak, insan haklarını savunan herkese katılım çağrısında bulundu.

KISA olarak her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını söyleyen Polycarpou, ayrımcılığın ve hukuk dışılığın “kabul edilemez” olduğunu ve insan haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Toplantıda, destek veren örgütlerin şunlar olduğu açıklandı:

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, KTÖS, Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Sosyalist Partisi, KISA; Anonim Gençlik Örgütü, Kadım Eğitim Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi”

Haber: Gözde Süreç Sarı / Fotoğraf: Hüseyin Sayıl (TAK)