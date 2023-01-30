Kılıçdaroğlu: "13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız"

Türkiye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına 13 Şubat'ta karar verileceğini bildirdi.

Seçim tarihinin Demokrat Partinin "Yeter Söz Milletindir" sloganıyla iktidara geldiği 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ve AK Parti'nin de bu sloganı seçmesinin kendisi için sürpriz olup olmadığının sorulması üzerine, "Sürpriz olmadı. Gideceğini bilen bir insan. 'Şöyle bir tarihi belirleyelim, 14 Mayıs'ı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ikinci önemli bir tarih olsun' diye düşünmüş olabilir, iyi niyetli düşünüyorum. Dolayısıyla başka önerebileceği bir tarih de yok. Mayıs ile haziran olması arasında bir fark yok zaten." yanıtını verdi.

Halk TV Liderler Masası programı canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Muhalefet partileri erken seçim kararına destek verirse 14 Mayıs olabiliyor. Bunu değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine, muhalefetin seçim tarihi olarak 6 Nisan'ı belirlediğini, bu tarihe kadar olursa buna destek vereceklerini söylediklerini hatırlatarak, "6 Nisan tarihinde bir karar alır parlamento, biz de parlamentonun aldığı karara saygı duyarız. O çerçevede eski Seçim Yasası'na göre seçimler yapılır. Ama Erdoğan 'Hayır, ben daha sonra yapacağım' diyorsa ona destek vermeyeceğimizi altı lider kamuoyuna açıkladık." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi istediği atmosferde seçimin yapılmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biraz daha gecikirse örneğin hazirana doğru atarsa enflasyon zaten her ay yükseliyor. Dolayısıyla yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını halk da görecek, o da görecek. Bu nedenle acaba biraz erkene çekip 'Bu kadar zam yaptım dolayısıyla enflasyonu tam yaşamadan acaba oy kapabilir miyim?' Yani 'Selden kütük kapabilir miyim' anlayışı içinde bir politika izliyor. Bu sürece ya da bu anlayışa kendisini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur." diye konuştu.