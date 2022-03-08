Kıbrıs'tan ilk insani yardım sevkiyatı Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Kıbrıs'tan ilk insani yardım sevkiyatı Ukrayna'ya gönderiliyor. Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e konuşan Vatandaş Komiseri Panayotis Sentonas, kargonun Kıbrıs halkı tarafından Kıbrıs genelinde faaliyet gösteren 40 insani yardım toplama noktasında sunulan kuru gıdaları içerdiğini söyledi.

Sevkiyat aynı zamanda tıbbi ve farmasötik ürünler ile sivil koruma ekipmanlarını da içeriyor. Sentonas, misyonun Kıbrıs Kızılhaçı tarafından sunulan materyalleri de içerdiğini ve çocuklar ve yetişkinler için kişisel hijyen kitler içerdiğini belirtti.

Aynı zamanda, kuru gıda ve Merkez Bankası'nın banka hesabına katkı payı toplama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğine işaret etti.