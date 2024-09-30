Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri ve İsrail’in saldırılarına karşı Ağrotur’da protesto gösterisi

İsrail'in Gazze’ye ve güney Lübnan'a yönelik saldırılarına ve İngiliz üslerinin Kıbrıs'taki varlığına son verilmesi talebiyle yüzlerce yurttaş bayraklarla, pankartlarla, sloganlarla dün Ağrotur'daki İngiliz üssü önünde protesto gösterisi yaptı.

Kıbrıs Barış Konseyi’nin organize ettiği ve pek çok siyasi parti ve hareketin desteklediği gösteriye katılanlar «Filistin'e Özgürlük», «Ölüm saçan üsler defolun, “Halk sizi istemiyor, üslerinizi alın gidin” sloganlarıyla Ağrotur Çevrecilik Merkezi'nden İngiliz üssünün önüne kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren Kıbrıs Barış Konseyi Sekretaryası Üyesi Peter İosif yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’ye ve güney Lübnan'a saldırılarını kınadı. Ayrıca ABD, İngiltere ve AB'nin İsrail’i desteklen rolünün “İsrail devletinin uluslararası toplum karşısındaki küstahlığının belki de temel nedeni olduğunu” ve “Hristodulidis hükümetinin rolünün de gözden kaçırılmaması gerektiğini” ifade etti.

Hristodulidis Hükümeti’nin İsrail'e askeri amaçlarla kullanılacak yakıt taşıyan gemilerin Limasol limanı yanaşmasına ve liman hizmetlerinin sağlanmasına izin verdiğini de hatırlatan İosif bariz bir biçimde İsrailli “yatırımcı” ile Filistinli “mülteci” arasında sınıfsal düzeyde ayrımcılık yapıldığına da işaret etti. Ayrıca İngiliz üslerinin Kıbrıs Cumhuriyeti tarihinde bir kez daha «savaş üssü» rolü oynadığını söyleyen Kıbrıs Barış Konseyi Sekretaryası Üyesi Peter İosif saldırıların başlamasından bu yana İngiliz savaş uçaklarının İsrail’e altmıştan fazla uçuş yaptığını da sözlerine ekledi. Ölüm saçan İsrail devletinin saldırılarının Ortadoğu'yu tüm insanlık açısından öngörülemeyecek sonuçlara yol açacak uzun süreli bir savaşa ittiğini söyleyen İosif Kıbrıs Barış Konseyi’nin Filistin halkıyla dayanışmasını dile getirerek Kıbrıs hükümetine İngiliz üslerindeki askeri faaliyetlere son verilmesi yönünde net mesajlar göndermesi çağrısında bulundu.

AKEL Merkez Örgütlenme Sekreteri Haris Karamanos İsrail'in uluslararası hukuka, uluslararası insani hukuka ve BM kararlarına saygı göstermediğini, korkunç savaş suçları işlediğini, bütün bir halka karşı soykırım yaptığını belirtti.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan soykırımın, işlenmeye devam edilen suçların ve kan dökülmesinin sona ermesini talep ederken, İsrail’in aşırı sağcı hükümeti ve faşist bakanları ABD, İngiltere, Almanya, AB ve NATO'dan tam destek alıyor diyerek sözlerine devam eden Karamanos

“Bunların tümü işlenmekte olan suçun ve soykırımın suç ortağıdır» dedi. Ayrıca Benyamin Netanyahu hükümetinin tüm Orta Doğu bölgesini genel bir savaşa sürüklemeyi ve böylece İran'a karşı bir savaşa ABD'nin de dahil olmasını sağlamayı istediğine işaret eden Haris Karamanos, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'e üslerin insanları öldürmek amacıyla kullanılmasını kabul etmediğini açıkça belirtmesi” çağrısında bulundu.

Haris Karamanos, “Burada bir araya geldik, Ağrotur'daki İngiliz üssünün önündeyiz çünkü İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları için istihbarat yardımı buradan yapılıyor, çünkü Gazze'nin tamamen yok edilmesi için yüzlerce ton bomba ve askeri mühimmat buradan geçiyor. Buradayız çünkü ada topraklarımızın diğer halklara karşı savaşta bir sıçrama tahtası olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Buradayız çünkü insanları öldürmek için bu üslerin kullanılmasını kabul etmediğini Hristodulidis'in net bir şekilde belirtmesini talep ediyoruz. Bu üsler sömürgecilik döneminin çirkin bir kalıntısıdır ve bunların kökünden sökülmesi, Kıbrıs'ımızı terk etmesi gerekmektedir. Filistin halkının yanındayız. Lübnan halkıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kıbrıs'ın savaşa hiçbir şekilde dahil olmamasını talep ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.