Kıbrıs'ta mayın veya aktif savaş kalıntısı şüphesi uyandıran 47 bölge bulunuyor

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNFICYP) web sitesinde yer alan verilere göre Kıbrıs'ta halen mayın veya aktif savaş kalıntıları açısından şüpheli ve tehlikeli olarak sınıflandırılan ve yaklaşık 1,7 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan 47 bölge bulunuyor.

Barış Gücü'ne göre Ağustos 2016'dan bu yana işgal altındaki topraklarda mayın tehdidini ortadan kaldırmak ve güven arttırıcı önlemler, tarım ve geçim faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla 199 bin 783 metrekare alan temizlendi.

Yedi anti-tank mayını imha edilmiş ve altı havan topu mermisi uzaklaştırıldı. Ara Bölge'de 121.891 metrekarelik alan temizlenmiş ve UNFICYP'in Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) kapsamında patlamamış mühimmat bölgeden uzaklaştırıldı.

UNFICYP'in verileri Ekim 2018'de güncellendi; zira Deneia bölgesinde son mayın temizleme işlemi 2017'de gerçekleştirildi.

UNFICYP, mayın temizleme ve saha temizliğine ek olarak, Kayıp Kişiler Komitesi'ne kayıp kişileri bulmak için yaptığı kazıları güvenli bir şekilde yürütmesi için teknik danışmanlık ve eğitim desteği sağlıyor.

UNFICYP personeli için kuvvet korumasını geliştirmek ve potansiyel olarak mayın veya patlamamış mühimmatla kirlenmiş alanlarda operasyonları kolaylaştırmak için bir farkındalık kampanyası da yürütülüyor.

Temmuz 2016'da BM Mayın Eylem Servisi UNMAS, UNFICYP'in ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve 2016-17 döneminde eylem planlaması ve mayın temizleme konularında özel uzmanlık sağlamıştır.

UNMAS operasyonları, GAÖ'lerin kurulmasına yardımcı olmak ve normal yaşam koşullarına dönüşü kolaylaştırmak için kara mayınları ve aktif Patlayıcı Savaş Kalıntıları tehdidini azaltmayı hedefliyor.

Şüpheli kara mayını olarak tespit edilen 47 alan için, temizleme ihtiyacını belirlemek ve uygun koordinasyon, veri analizi ve bilgi yönetimini sağlamak için kapsamlı bir araştırma ihtiyacı öne çıkıyor.

UNMAS Kıbrıs, UNMAS Kıbrıs'ın değerlendirilen barışı koruma bütçesinden finanse ediliyor.

Kaynaklar, teknik planlama ve koordinasyon kapasitesi, UNMIS personeli için farkındalık kampanyası ve veri yönetimini kapsıyor.

Nisan 2019 itibariyle, Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı tarafından mutabık kalınan Güven Arttırıcı Önlem kapsamında, dokuzu özgür bölgelerde ve dokuzu işgal altındaki topraklarda olmak üzere 18 alan, mayın varlığı nedeniyle tehlikeli olduğundan şüphelenilen ve mayın temizleme işleminin gerçekleştirilebileceği alanlar olarak belirlendi.