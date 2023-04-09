Kıbrıs’ta her on doğumdan birinde bebek prematür oluyor

Prematüre doğum listesinde üst sıralarda yer alan Kıbrıs’ta her 10 doğumdan 1’inde bebek prematür oluyor.

Bu tespit, Lefkoşa’da “doğal doğumları teşvik ve prematüre doğumları önleme” konulu bu hafta 2 gün süren bir seminerde ortaya kondu.

Seminere, Dünya Sağlık Örgütü-Avrupa Bölgesi ve Uluslararası Jinekoloji ve Doğum Federasyonu (FIGO) Kıbrıs’taki 40 kuruluşun temsilcileri katıldı. Konuşmalar doğal doğumların teşvikinde ve prematüre doğumları önlemede strateji geliştirme üzerinde yoğunlaştı.

Kıbrıs Sağlık Bakanı Dr. Popi Kanari basın açıklamasında, doğal doğumları teşvik, prematüre doğumları önleme ve azaltmanın kamu sağlığının önemli önceliklerinden olduğuna işaret etti; bunun için çok yönlü bir yaklaşım gerektiğini belirtti.

Kanari, Sağlık Bakanlığının normal doğumu teşvik ve prematüre doğumu önleme stratejisinin uygulanmasında elinden gelen desteği vereceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının Sağlık İzleme Biriminin verilerine göre, 2021’de Kıbrıs’ta sezaryen doğumların oranı, tüm doğumların %58,9’unu oluşturdu. Avrupa Birliği ortalaması %30’u aşmıyor.

Aynı veriler prematüre ve çoklu hamileliklerde Kıbrıs’ın Avrupa ülkeleri arasında üst sırada olduğunu gösteriyor. Kıbrıs’taki doğumların %11,3’ünü prematüre doğumlar oluşturuyor.