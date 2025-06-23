İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleşen zirvesinde yayınlanan sonuç bildirgesinde "Kıbrıs'ta çözüm" vurgusu yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleşen zirvesinde yayınlanan sonuç bildirgesinde Kıbrıs'a ve Kıbrıslı Müslüman Türk Toplumuna ilişkin bir madde yer aldı.

Egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne ve birliğe saygı gösterilmesi ve tüm İİT üye devletlerinin iç işlerine müdahale edilmemesi çağrısında bulunulan ilkeli pozisyonun teyit edildiği bildiride, Kıbrıslı Türklerin doğal haklarını güvence altına alma isteğinin desteklendiği aktarıldı.

Bildiride, Kıbrıs sorununa müzakere edilmiş ve karşılıklı kabul edilebilir, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulma ve kendilerine dayatılan haksız izolasyonun üstesinden gelmek için Kıbrıslı Türklerle temasın geliştirilmesinin önemi vurgulandı.